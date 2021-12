Asus Chromebook C434TA: il convertibile con Chrome OS al top

Quello che ti suggeriamo oggi è un computer portatile rivolto a chi desidera andare oltre Windows senza dover necessariamente rinunciare alle prestazioni. Si tratta dell’Asus Chromebook C434TA, un PC equipaggiato con un processore Intel dalle elevate prestazioni, che oggi crolla al suo minimo storico scontato di oltre 300 euro su Amazon.

PC portatile convertibile Asus Chromebook C434TA: caratteristiche tecniche

Il computer offre un display da 14 pollici NanoEdge con risoluzione Full HD e touchscreen a 10 punti. Parliamo, infatti, di un convertibile che consente di ruotare la tastiera di 360 gradi, così da essere utilizzato come vero e proprio tablet. Ottima la tastiera completa che offre il layout italiano con profilo ribassato che consente di utilizzarla come stand per la modalità tablet. Anche il touchpad è piuttosto ampio consentendo una confortevole e precisa gestione del puntatore. Ad alimentare il tutto ci pensa un processore Intel Core M3-8100Y dual-core con una frequenza massima di 3,4GHz. Si tratta di una CPU a bassissimo consumo energetico con un TDP di soli 5W per garantire un’autonomia che raggiunge agevolmente le 12 ore. A supportarlo ci sono 8GB di memoria RAM e 128GB eMMC per l’archiviazione.

La connettività è quella tipica dei Chromebook piuttosto essenziale, ma comprende tutto ciò di cui potresti avere bisogno. La porta USB Type-C, infatti, è una full function abilitata al Power Delivery, consentendo di collegare un HUB USB-C per la massima espandibilità. Nonostante questo, non manca una porta USB Type-A e una seconda porta USB Type-C sul lato destro. Naturalmente sono presenti le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. A completare la dotazione ci pensa un design realizzato completamente in alluminio che garantisce robustezza e leggerezza. In sostanza si tratta di una delle migliori alternative ai tradizionali PC Windows, con un sistema operativo semplice, intuitivo e soprattutto sicuro.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 44%, l’Asus Chromebook C434TA è disponibile su Amazon a soli 389 euro per un risparmio di ben 310 euro.