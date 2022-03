Il Chromebook di ASUS è a prezzo stracciato

Chi è alla ricerca di un laptop compatto ed economico può dare oggi uno sguardo all’offerta Amazon che propone il modello ASUS Chromebook CX1100 con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino. Adatto allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento, può tornare utile anche per l’editing dei documenti e la gestione della posta elettronica nell’ambito della produttività.

ASUS Chromebook CX1100 è in forte sconto

Sono queste le più importanti specifiche tecniche presenti: display NanoEdge da 11,6 pollici con risoluzione HD, processore Intel Celeron 3350, GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna eMMC, webcam 720p con microfono integrato per videochiamate e riunioni, WiFi dual band, Bluetooth, porte USB Type-A e Type-C, batteria con autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, lato software il sistema operativo è Chrome OS costantemente aggiornato da Google. Non manca nemmeno il supporto alle applicazioni Android, da scaricare e installare direttamente dalla piattaforma ufficiale Play Store.

Oggi hai la possibilità di acquistare ASUS Chromebook CX1100 al prezzo finale di soli 199 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno, gestita dalla logistica Amazon. Un’ottima offerta per chi sta cercando un laptop economico e funzionale da dedicare a studio, navigazione, intrattenimento multimediale, comunicazione da remoto o per le operazioni base della produttività.

