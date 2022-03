Decoder TV economico e multifunzione: guarda questo

Tutta l’Italia si appresta a passare definitivamente al nuovo digitale terrestre: non farti trovare impreparato all’appuntamento, scegli un decoder DVB-T2 per la tua TV, così da poter continuare a ricevere i canali trasmessi da ogni emittente con il pieno supporto all’alta definizione. Oggi te ne segnaliamo uno disponibile su Amazon a prezzo davvero contenuto.

Digitale terrestre: questo decoder ha tutto e costa poco

Si tratta del modello EMOS EM190-L che fa molto di più rispetto a sintonizzare il televisore sui tuoi programmi preferiti con supporto a tutte le tecnologie più recenti (HEVC Main10, H.265. MPEG-4): grazie alla porta USB in dotazione si trasforma all’occorrenza in un lettore multimediale per la riproduzione di film, musica e fotografie o in un registratore per salvare su chiavetta o disco fisso esterno le trasmissioni. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, c’è in dotazione il telecomando con pulsanti grandi così da risultare di semplice utilizzo per tutti. Tra le altre funzionalità incluse citiamo il menu intuitivo in 22 lingue (compreso l’italiano), la guida, il time-shift e il controllo parentale per chi ha bambini in casa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 di EMOS (modello EM190-L) per il nuovo digitale terrestre al prezzo finale di soli 23,49 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime. Ad occuparsi della consegna è direttamente la logistica di Amazon.

