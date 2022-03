Crucial X8 1TB: l'NVMe portatile al minimo storico. Che BOMBA!

Lo spazio di archiviazione non basta mai, ma non puoi rinunciare alle prestazioni per la tua attività quotidiana. Beh, allora il Crucial X8 1TB è la soluzione perfetta che unisce capacità, affidabilità e prestazioni al top della categoria, un SSD NVMe portatile in offerta al minimo storico per soli 120 euro su Amazon.

SSD NVMe portatile Crucial X8 1TB: caratteristiche tecniche

Il dispositivo offre un design estremamente compatto, ma robusto con un case in policarbonato capace di resistere a vibrazioni, urti e cadute fino a 2 metri oltre alle alte temperature. All’interno ospita un’unità NVMe capace di offrire una velocità di trasferimento fino a 1050MB/s. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.2 Gen2 Type-C, indispensabile per ottenere le massime prestazioni offerte dal disco. Non manca, tuttavia, un adattatore USB Type-A per il collegamento al computer. È retrocompatibile con gli standard precedenti, naturalmente rinunciando a parte delle prestazioni. La capacità da 1TB ti consente di archiviare una consistente quantità di file, dai semplici documenti a foto, video progetti o videogiochi.

Si tratta, infatti, di un dispositivo plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. È compatibile con i sistemi desktop come Windows, Mac OS, Linux o Chrome OS così come con i sistemi delle console. Si tratta di un’ottima soluzione per espandere la memoria anche delle ultime nate in casa Sony e Microsoft come quali PS5 e Xbox Series XS. Naturalmente, non manca lo strumento di gestione che ti consente di effettuare rapidamente i backup e controllare in tempo reale lo stato di salute del disco: Crucial Storage Executive. Nel complesso una periferica decisamente semplice che supporta professionisti e non solo nelle attività quotidiane, con l’affidabilità di un’azienda leader che offre ben 3 anni di garanzia sul prodotto.

Grazie ad uno sconto del 25%, il Crucial X8 1TB è disponibile su Amazon a soli 120 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.