Se cerchi un Chromebook, con questa offerta risparmi 70 euro

Se stai cercando un laptop versatile, ma non vuoi spendere una fortuna, il modello ASUS Chromebook C223 può essere quello che fa per te: è adatto a gestire le operazioni base della produttività come posta elettronica, editing dei documenti e comunicazione da remoto, ma anche la didattica online e l'intrattenimento multimediale. A renderlo ancora più interessante il fatto che oggi lo trovi con il 26% di sconto sul prezzo di listino su Amazon.

ASUS Chromebook C223 in offerta su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: display da 11,6 pollici con risoluzione 1366×768 pixel, processore Intel Celeron N3350, GPU ‎Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM LPDDR4, memoria eMMC da 32 GB, WiFi, Bluetooth, slot microSD, porte USB (anche Type-C), webcam, microfono, altoparlanti, tastiera fisica full QWERTY con ampio touchpad e batteria da 38 Wh. Lato software, il sistema operativo è Chrome OS di Google con compatibilità garantita per le applicazioni Android distribuite attraverso il Play Store ufficiale. Se hai bisogno di altre informazioni puoi consultare la scheda del prodotto.

Oggi il laptop Chromebook C223 di ASUS può essere tuo al prezzo si soli 199 euro invece di 269 euro come da listino, se approfitti dell'offerta proposta su Amazon. La disponibilità è immediata, così come la consegna, con spedizione gratuita.