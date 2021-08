pCloud: sconto 65% per abbonamento a vita

Per conservare i dati personali (basti pensare solo alle migliaia di foto scattate ogni anno con lo smartphone) è necessario utilizzare un servizio di cloud storage. Dato che quelli gratuiti offrono poco spazio, gli utenti possono sfruttare l'offerta imperdibile di pCloud: sconto del 65% sul prezzo dell'abbonamento a vita (si paga una sola volta).

pCloud: fino a 2 TB di spazio

Il pagamento “una tantum” per avere 500 GB o 2 TB di spazio non è l'unica nota positiva. pCloud offre infatti numerose funzionalità che garantiscono sicurezza e privacy. I dati degli utenti italiani sono archiviati in server europei e non verrà effettuato nessun trasferimento senza autorizzazione. Sono inoltre disponibili la crittografia AES a 256 bit, la connessione HTTPS e l'autenticazione in due fattori. Ovviamente è pienamente rispettato il GDPR.

pCloud è accessibile da qualsiasi dispositivo (desktop con pCloud Drive, mobile con l'app per Android e iOS), oltre che tramite browser. Le funzionalità più utili sono: sincronizzazione automatica, accesso selettivo offline, caricamento automatico del rullino fotografico, player audio e video integrato, cronologia delle versioni fino a 180 giorni, condivisione di file e cartelle, backup da Facebook, Instagram, Dropbox, Google Drive e OneDrive.

Gli utenti possono scegliere un abbonamento annuale, ma l'opzione più conveniente è senza dubbio il piano “a vita” con pagamento unico al momento della sottoscrizione. Sfruttando lo sconto del 65% si ottengono 500 GB con 175 euro (piano Premium) e 2 TB con 350 euro (piano Premium Plus). Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 10 giorni.