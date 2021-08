E se fosse un buon momento per comprare una tv?

Agosto non è certo un momento di picco per il mondo dell'e-commerce, ma questo potrebbe tradursi in una opportunità per chi sa cogliere le sfumature dei prezzi che stanno comparendo in queste ore online. La sensazione, infatti, è che in alcuni casi siamo di fronte a sconti per prodotti last-minute (tutto quel che concerne l'intrattenimento in vacanza, l'allestimento di giardini e dehors, eccetera), in altri siamo al cospetto di tagli sul prezzo per sostenere le vendite in un momento di calma piatta. Succede così per le smart tv, dove le ultime offerte Hisense sembrano confermare una sensazione che si ha ormai da qualche giorno.

Cogli l'attimo per una TV

Nella giornata di ieri la vetrina era quella di Sony, che ha portato le sue tv ad alto polliciaggio al miglior prezzo di sempre. Un'occasione apparentemente unica, che oggi trova però sponda nelle offerte Hisense. Una su tutte: il modello 50A78GQ QLED da 50 pollici (generazione 2021) è disponibile con uno sconto di 180 euro (-26% rispetto al prezzo originario) e scende così al suo miglior prezzo di sempre.

Stiamo parlando di una tv Quantum Dot con definizione pari a 3840×2160, cornice sottilissima, comandi vocali (Alexa e Google Assistant) e DVB-T2 incluso. Appena 519 euro in tutto, ossia prezzi radicalmente inferiori rispetto alla primavera.

Giugno era il mese caldo delle tv: prima degli Europei di Calcio, infatti, le offerte si susseguivano. Poi è arrivato un plateau negli sconti che oggi vive invece nuovi ribassi in piena estate. Con ogni probabilità da settembre sarà avviato in tutto e per tutto il bonus tv, ma non è detto che (a fronte di uno sconto statale) le case produttrici ridurranno ulteriormente il prezzo dei propri modelli, anzi: gli sconti potrebbero essere minori poiché compensati dall'aiuto di Stato.

Ecco perché questo potrebbe essere un momento particolarmente proficuo per portarsi a casa una tv di alta qualità. Con Serie A e Champions League in pista di lancio, ma con la mente in vacanza e il portafoglio impegnato altrove, i prezzi potrebbero in molti casi subire oscillazioni estremamente interessanti. Se stai pensando a una nuova tv per la prossima stagione di cinema e sport, insomma, il momento è quello giusto.