Smart TV Sony, sconti SHOCK su dimensioni estreme

Se non ti accontenti, è il tuo giorno. Se non vuoi una tv normale, ma una grande tv, allora è il tuo momento. Se non vuoi soltanto una smart tv, ma con i pollici ti piace esagerare, allora è la tua grande occasione. Te la regala Sony, portando quattro modelli al loro miglior prezzo di sempre:

Smart TV Sony, dimensioni e sconti ESAGERATI

La caratteristica è comune per tutti i modelli: mai il prezzo era sceso così in basso, neppure in occasione di sconti di poche ore, nemmeno al Prime Day, mai. Oggi, dunque, c'è la miglior vetrina di sempre sulle smart tv Sony, con quattro modelli di altissima qualità e con una diagonale esagerata per quanti vogliono inondare di emozioni a 4K il proprio salotto.

Stai pensando a cosa possa essere il campionato di Serie A su una tv di questo tipo? Stai pensando a cosa possa essere un film in quello che diventa il tuo personale schermo cinematografico? Stai pensando a come tutto possa cambiare quando le dimensioni diventano protagoniste sulla tua parete?

Allora non hai che l'imbarazzo della scelta. Oggi, subito, prima che le offerte scompaiano e non si abbia più un catalogo tanto prezioso a disposizione. Del resto quando capiterà ancora di avere più di 500 euro di sconto su un modello da 85 pollici?