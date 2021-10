ASUS ExpertBook B5 e B5 Flip disponibili in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi ExpertBook B5 e B5 Flip, due notebook per l'utenza aziendale con elevata qualità costruttiva, schermo OLED e processore Intel di undicesima generazione. Come si deduce dal nome, la principale differenza è rappresentata dalla possibilità di ruotare il display del B5 Flip fino a 360 gradi e sfruttare la ASUS Pen (opzionale).

ASUS ExpertBook B5 e B5 Flip: specifiche e prezzi

I due ExpertBook B5 hanno un telaio in alluminio (l'area intorno alla tastiera è in lega di alluminio e magnesio) e uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Quello del B5 Flip è ovviamente touch, mentre quello del B5 è disponibile anche con pannello LCD. La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i7-1165G7, 16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe M.2 fino a 2 TB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti la webcam HD a 720p, altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata, NumberPad 2.0, lettore di impronte digitali laterale (sotto il pulsante di accensione), jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI 2.0b, porta micro HDMI per LAN e tre porte USB (due Type-C e una Type-A).

La batteria da 66 Wh offre un'autonomia fino a 12 ore. Il sistema operativo installato è Windows 10 Home. Ovviamente è possibile effettuare l'aggiornamento a Windows 11. I due notebook possono essere acquistati sul sito ASUS, nei negozi ASUS Gold e presso i rivenditori autorizzati. I prezzi base sono 949,00 euro (ExpertBook B5) e 1.149,00 euro (ExpertBook B5 Flip).