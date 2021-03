Leggero, sottile e con certificazione Intel Evo, fa oggi il suo debutto ufficiale nel nostro paese ASUS ExpertBook B9, un laptop business annunciato dal produttore nei mesi scorsi che unisce un’attenzione particolare al design a una potenza di calcolo adeguata per gestire ogni aspetto della produttività.

ASUS ExpertBook B9, laptop per il business

Questa la scheda delle specifiche tecniche: display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e pannello IPS, processori Intel Core i5-1135G7 o Core i7-1165G7 di undicesima generazione affiancati dal chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM LPDDR4, SSD M.2 NVMe PCIe da 512 GB o 1 TB per lo storage, WiFi 6, Bluetooth 5.0, uscita video HDMI 2.0b, una porta USB 3.2 Type-A e altre due Type-C con supporto Thunderbolt 4, webcam 720p con IR e microfono integrato, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata, touchpad con NumberPad 2.0, altoparlanti stereo con certificazione Harman Kardon e batteria da 66 Wh con supporto alla ricarica rapida (60% di autonomia in 39 minuti). Non manca nemmeno il modulo TPM (Trusted Platform Module) opzionale per memorizzare password e chiavi di crittografia.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design con un peso ridotto a soli 880 grammi (è considerato il prodotto più leggero della categoria), dimensioni contenute in 320x203x14,9 millimetri e una cerniera studiata in modo da inclinare la tastiera quando aperta, così da facilitare la scrittura e favorire la dissipazione del calore durante l’utilizzo. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Pro.

Infine il prezzo: il nuovo ExpertBook B9 (B9400) di ASUS è disponibile sul mercato italiano in diverse configurazioni a partire da 1.289 euro, sull’eShop del gruppo o presso rivenditori specializzati.