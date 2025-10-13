ASUS ExpertBook P3: Copilot+ PC per utenti business

ASUS ha annunciato la disponibilità del nuovo ExpertBook P3. Il notebook viene offerto con schermo da 14 o 16 pollici e integra i processori AMD Ryzen AI 300, quindi è un Copilot+ PC per utenti business che supporta le funzionalità AI di Windows 11 24H2/25H2. Può essere acquistato presso i rivenditori autorizzati o tramite i consulenti dell’azienda taiwanese.

ASUS ExpertBook PM3: specifiche complete

Il nuovo ASUS ExpertBook P3 ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810H per l’elevata resistenza a condizioni ambientali avverse, come alte temperature, altitudine e umidità, oltre che per la resistenza a urti e vibrazioni. La sicurezza è garantita dal BIOS conforme allo standard NIST SP 800-155, dalle tecnologie Secured-core di Windows 11 e dall’accesso biometrico con autenticazione FIDO2.

ASUS offre configurazioni con schermo IPS da 14 e 16 pollici (1920×1200 o 2560×1600 pixel e trattamento antiriflesso), processori AMD Ryzen AI 7 350, AI 5 330, AI 7 PRO 350 e AI 5 PRO 340, fino a 64 GB di memoria DDR5 e SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB in formato M.2 2280.

Queste sono le altre specifiche: uscita HDMI 2.1, jack audio, porta RJ-45 (Gigabit Ethernet), quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), Wi-Fi 6/7 e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata, webcam full HD (con o senza sensore ad infrarossi), altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali e batteria da 70 Wh.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro. Essendo un Copilot+ PC, il notebook supporto Recall, Click to Do, sottotitoli in tempo reale e altre funzionalità che sfruttano i modelli AI installati sul dispositivo. Ci sono anche funzionalità sviluppate da ASUS incluse nella suite AI ExpertMeet, come la cancellazione del rumore e i riassunti dei meeting.