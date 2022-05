ASUS ExpertBook, ultime ore a prezzo speciale

Poche ore ancora e poi terminerà la particolare finestra di sconti che consente di mettere le mani su un ASUS ExpertBook B1 B1500 ad un prezzo di tutta eccezione. La scadenza dell’offerta, infatti, è fissata per la mezzanotte di oggi, 18 maggio, dopodiché il prezzo tornerà ai livelli tradizionali. Stiamo parlando di un taglio del 16% che significa ben 140 euro complessivi che ci si potrà tenere in tasca o investire in altre periferiche con cui rivedere la propria postazione di studio o di lavoro.

ASUS ExpertBook B1 B1500, ultime ore di offerta

Il modello in offerta speciale è basato su un chip Intel i5 di 11esima generazione, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione su SSD interno. A tutto ciò si aggiunge un case in alluminio nero (a garanzia di leggerezza e solidità, quest’ultima certificata con standard militare americano MIL-STD 810H), un display FHD anti-glare da 15,6 pollici e design estremamente elegante.

La linea ASUS ExpertBook è basata su sistema operativo Windows 11 Pro e tenta di tenere basso il costo complessivo di accesso pur a fronte di una ricca dotazione di specifiche, porte e opzioni che rendono estremamente versatile l’utilizzo di questo dispositivo. Il costo finale, solo per poche ore ancora, arriva nella versione Essential a 749 euro rispetto ad un livello iniziale di 889 euro. Nella configurazione convertibile (con penna e schermo ribaltabile, si sale già oltre i 1000 euro e si abbandona ogni velleità di sconto.

