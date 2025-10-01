 ASUS lancia la garanzia di 3 anni su tutti i notebook
ASUS offre 3 anni di garanzia su tutti i notebook. Una scelta che premia la durabilità e riduce i costi di assistenza per gli utenti.
Dal 1° ottobre 2025, ASUS diventa il primo produttore a offrire 3 anni di copertura su tutti i suoi notebook, sia consumer che gaming. Una scelta che fa la differenza. I pc portatili spesso non durano quanto ci aspettiamo, e questa copertura extra è davvero una gran bella notizia.

3 anni di garanzia su tutti i notebook ASUS, cosa significa per chi acquista

Tre anni di garanzia significa meno preoccupazioni per guasti improvvisi, difetti di fabbrica o problemi strutturali. La batteria è coperta per 2 anni come al solito, ma il resto del notebook è protetto per 36 mesi. Un vantaggio non da poco!

Se ad esempio dopo due anni si rompe la scheda madre, lo schermo inizia a dare problemi o la tastiera smette di funzionare, la riparazione è comunque inclusa. In questo modo chi usa il portatile ogni giorno per lavoro, studio o gaming non rischia spese impreviste e fastidiose interruzioni.

La copertura riguarda tutte le linee di prodotto: Zenbook, Vivobook e ProArt per chi cerca eleganza e produttività; ROG e TUF per chi vive di frame rate e adrenalina. L’unico requisito è acquistarli dopo il 1° ottobre 2025 presso rivenditori autorizzati o direttamente sull’ASUS eShop. La registrazione su MyAsus permette di verificare la copertura e accedere all’assistenza.

Garanzia valida in Italia e riconosciuta a livello internazionale

La garanzia è attiva in Italia e riconosciuta anche all’estero, salvo eccezioni indicate nella documentazione ufficiale. Un dettaglio importante per chi viaggia spesso o acquista fuori dal nostro Paese per uso professionale. E se il prodotto è stato fabbricato prima del 2024, niente paura: le condizioni standard restano comunque valide.

Fonte: ASUS

Pubblicato il 1 ott 2025

