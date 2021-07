Asus, Huawei, Apple: le migliori offerte laptop di oggi

15,6 pollici, specifiche interessanti per ogni tipo di attività media nello studio e nel lavoro, display di qualità per la migliore esperienza possibile. Ma a tutto ciò si aggiungono anche 100 euro di sconto a disposizione, un -14% del quale non è chiara la durata prevista: se stai cercando un nuovo laptop per le attività post-ferie, l'occasione è servita in queste ore di approccio al weekend. Il prezzo in queste ore è pari a 599 euro.

ASUS e le altre occasioni

Il laptop in questione è l'Asus VivoBook 15, un dispositivo leggero e sottile che basa le sue performance su CPU Intel Core i5-1035G1 con 8GB di RAM e memoria SSD da 256GB. Il display FHD NanoEdge ha bordi ultrasottili ed il rapporto screen-to-body arriva all'88%.

Tra le caratteristiche che ASUS mette in evidenza, v'è inoltre la Cerniera ErgoLift con alzata ergonomica e tastiera retroilluminata “per un’esperienza di digitazione confortevole e ottima produttività”. Le alternative non mancano ovviamente: con il 16% di sconto e ben 182 euro di avanzo è possibile anche accedere ad un MacBook Air di nuova generazione con chip M1, ma si tratta di una scuola di pensiero differente e di un budget ben più elevato (977 euro). L'alternativa in casa Windows è invece il Huawei MateBook 13, il cui prezzo scende in queste ore da 949 a 749 euro: 200 euro di risparmio per un device che si è dimostrato di piena qualità e affidabilità.

Sono proprio queste tre le migliori occasioni disponibili in queste ore su Amazon: ASUS, Huawei ed Apple, opzioni per ogni gusto e ogni portafoglio.