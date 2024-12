Asus NUC 14 Pro AI: il mini PC con CPU Intel Core Ultra 9

Asus ha finalmente svelato tutti i dettagli del suo nuovo gioiellino: l’Asus NUC 14 Pro AI. Si tratta del primo mini PC con supporto per CoPilot Plus, l’assistente AI di Microsoft, e processori Intel Core Ultra 9 di ultima generazione. Un concentrato di potenza in un formato compatto ed elegante, che ricorda (per niente vagamente) un Mac Mini!

Asus lancia il mini PC NUC 14 Pro AI con Intel Core Ultra 9

NUC 14 Pro AI sarà disponibile in cinque varianti. Si parte dal modello base, più economico, con processore Core Ultra 5 226V e 16GB di RAM integrata, fino al top di gamma con Core Ultra 9 288V e 32GB di RAM. Questo gioiellino della tecnologia sarà in grado di raggiungere velocità di calcolo AI impressionanti, fino a 67 TOPS per i modelli più performanti. Inoltre è previsto il supporto per hard disk SSD veloci, con uno slot per unità NVMe PCIe 4.0 fino a 2TB.

Dimensioni compatte, connettività al top

Nonostante la potenza, l’NUC 14 Pro AI di Asus è davvero piccolissimo! Misura solo 130 mm in larghezza e profondità, per un’altezza di appena 34 mm. Praticamente è poco più grande di un libro. Per capirci, è leggermente più compatto in larghezza e profondità (127 mm) del Mac Mini di Apple, ma più alto (50 mm).

Una delle caratteristiche più interessanti del mini PC è sicuramente il supporto per CoPilot Plus. Sul pannello frontale c’è un pulsante dedicato all’assistente vocale di Microsoft, per interagire con l’AI. È presente anche un sensore di impronte digitali, per sbloccare il PC velocemente e in modo sicuro.

Nonostante le dimensioni compatte, l’NUC 14 Pro AI non rinuncia alla connettività. Sulla parte frontale ci sono due porte USB-A, una Thunderbolt 4, un jack per le cuffie e il pulsante di accensione. Sul retro, invece, sono presenti una porta Ethernet da 2,5Gbps, un’altra Thunderbolt 4, altre due USB-A e una HDMI. Per la connettività wireless, il mini PC supporta il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4.

Prezzo e disponibilità

Asus non ha ancora rivelato quando l’NUC 14 Pro AI sarà disponibile sul mercato. Anche il prezzo resta un mistero per ora. Dovremo armarci di pazienza e attendere ancora qualche settimana per saperne di più.