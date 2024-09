Nuovo NUC 14 Pro+: il Mini PC secondo ASUS

ASUS NUC 14 Pro+ è il nuovo Mini PC del marchio taiwanese. Appena annunciato, ha dalla sua un design ultracompatto e specifiche tecniche di fascia alta, pensate per offrire all’utente la potenza di calcolo necessaria nell’ambito della produttività quotidiana, ma non solo, anche per l’intrattenimento e l’editing multimediale. Come impone il trend del momento, non manca il supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale.

ASUS NUC 14 Pro+: le specifiche del Mini PC

Il cuore pulsante è rappresentato dai processori Intel Core Ultra di ultima generazione (Ultra 5 125H, Ultra 7 155H e Ultra 9 185H) con CPU integrata (Arc o UHD), supporto a RAM DDR5 per un quantitativo massimo pari a 96 GB (suddivisi in due banchi da 48 GB), doppio slot per unità SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 (2+4 TB), connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, Ethernet e una gamma completa di porte fisiche: USB-C con Thunderbolt 4, USB-A e HDMI. Può connettersi a un massimo di quattro monitor in contemporanea con risoluzione 4K.

Sul fronte software, la compatibilità è garantito per i sistemi operativi Windows, Ubuntu e Red Hat Enterprise Linux.

Abbiamo citato in apertura la possibilità di eseguire in locale e in modo nativo le funzionalità di intelligenza artificiale. È quanto permette la componente NPU presente nei processori Intel di ultima generazione.

A racchiudere il tutto è un case compatto realizzato in alluminio anodizzato, con dimensioni pari a 144x112x41 millimetri e un peso che si attesta a 600 grammi. La dissipazione del calore è favorita dalla heat pipe tripla con scambiatore a doppia parete. Non manca nemmeno la piastra VESA (inclusa nella confezione), per chi preferisce toglierlo dalla scrivania e montarlo dietro al monitor.

Infine, la spesa richiesta per l’acquisto. Come si legge nel comunicato giunto in redazione, il nuovo NUC 14 Pro + di ASUS è è disponibile a partire dal prezzo di 739 euro, presso lo store ufficiale e i rivenditori autorizzati.