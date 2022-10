ASUS porta due nuovi Vivobook in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi Vivobook 15X OLED (X1502) e Vivobook 15 (X1502). Come si deduce dal nome, entrambi hanno uno schermo da 15 pollici, ma cambia il tipo di pannello. I notebook integrano i processori Intel Core di 12esima generazione. Il primo modello è già in vendita, mentre il secondo potrà essere acquistato a fine ottobre.

ASUS Vivobook 15X OLED e Vivobook 15

I due notebook hanno un design praticamente identico. Osservando meglio si nota che il Vivobook 15X OLED ha cornici NanoEdge su tre lati, mentre la cornice superiore del Vivobook 15 ha uno spessore leggermente superiore. Lo schermo da 15,6 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel), ma quello OLED ha un refrsh rate di 120 Hz e ha ricevuto le certificazioni DCI-P3 100%, Pantone e VESA DisplayHDR True Black 600.

Il Vivobook 15X OLED integra il processore Intel Core i5-12500H, 8 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe 3.0 da 512 GB. Sono presenti slot SO-DIMM e M.2 2280 PCIe 4.0 per espandere memoria e storage. Il Vivobook 15 integra invece il processore Intel Core i7-1255U. Altra differenza è la capacità della batteria: 42 Wh per Vivobook 15 e 70 Wh per Vivobook 15X OLED.

Le rimanenti specifiche sono comuni ai due modelli: connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, tastiera retroilluminata, webcam a 720p, jack audio, uscita HDMI 1.4 e quattro porte USB (due 3.2 Gen 1 Type-A, una 3.2 Gen 1 Type-C e una 2.0 Type-A). Il prezzo del Vivobook 15X OLED è 839,00 euro. Il Vivobook 15 potrà essere acquistato a 919,00 euro.