ASUS Zenbook Pro 17: nuovo notebook con Ryzen 6000

Nel catalogo di ASUS è presente lo Zenbook Pro 16X OLED (3.299 euro in Italia). Il produttore taiwanese ha ora annunciato il nuovo top di gamma: Zenbook Pro 17. Come si deduce dal nome, il notebook ha uno schermo da 17 pollici, ma il pannello non è OLED. Inoltre integra i processori AMD Ryzen 6000, non le CPU di Intel. Queste differenze hanno permesso di ridurre drastisamente il prezzo.

ASUS Zenbook Pro 17: specifiche e prezzo

Lo Zenbook Pro 17 possiede uno schermo touch IPS NanoEdge da 17,3 pollici con risoluzione WQHD (2560×1440 pixel) con refresh rate di 165 Hz e certificazione Dolby Vision. La dotazione hardware comprende inoltre i processori AMD Ryzen 7 6800H e Ryzen 9 6900HX, 8/16 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 3.0 da 512 GB e PCIe 4.0 da 1 TB.

La versione con processore Ryzen 9 6900HX integra una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.0. Sono presenti anche quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader SD 4.0, webcam HD a 720p, quattro altoparlanti con supporto Doly Atmos e lettore di impronte digitali (sotto il tasto di accensione). La tastiera retroilluminata ha una cerniera ErgoLift che facilita la scrittura.

Lo Zenbook Pro 17 sarà disponibile nei prossimi giorni. Il prezzo della configurazione base è 999,00 dollari. Non è noto se e quando arriverà in Italia.