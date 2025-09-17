ASUS ProArt P16: Copilot+ PC con schermo OLED 4K

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo ProArt P16, un notebook indicato principalmente per i creatori di contenuti, in particolare per i professionisti che si occupano di editing video e fotografico. È possibile infatti sfruttare l’ottimo schermo insieme alla potenza di processore e GPU per le elaborazioni più pesanti. Potrà essere acquistato a fine settembre.

ASUS ProArt P16: specifiche e prezzo

Il nuovo ASUS ProArt P16 ha un telaio in alluminio e uno schermo Lumina Pro (OLED touch) da 16 pollici con risoluzione 4K (3840×2400 pixel), refresh rate di 120 Hz, luminosità massima di 1.600 nit e certificazioni TÜV Rheinland, VESA Display HDR True Black 1000 e Dolby Vision.

Il notebook integra il processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 con NPU che raggiunge le 50 TOPS. È quindi un Copilot+ PC che può eseguire tutte le funzionalità AI di Windows 11 24H2. La dotazione hardware comprende inoltre 24/32/64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5090.

Queste sono le altre specifiche: quattro porte USB (due Type-A e due Type-C), jack audio, card reader SD Express 7.0, uscita HDMI 2.1, webcam full HD con IR, tastiera retroilluminata, touchpad con DialPad, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos e batteria da 90 Wh. Nonostante le dimensioni pesa solo 1,85 o 1,95 Kg (dipende dalla configurazione). Ha infine ricevuto la certificazione MIL-STD-810H.

Il ProArt P16 può essere già ordinato sullo shop online di ASUS. Il prezzo della configurazione base è 2.699,00 euro. Scegliendo 64 GB di RAM, SSD da 4 TB e scheda video GeForce RTX 5090, il prezzo arriva è 4.499,00 euro.