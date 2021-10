Asus ProArt PA278QV: il miglior rapporto qualità/prezzo per i professionisti

Se sei un professionista, dal tuo monitor di certo non pretendi prestazioni estreme, ma qualità dell’immagine. È proprio rivolta ai professionisti che ricercano la fedeltà cromatica l’offerta sull’Asus ProArt PA278QV, un monitor pensato per il fotoritocco che punta tutto sulla qualità del pannello.

Monitor professionale Asus ProArt PA278QV: caratteristiche tecniche

La gamma di prodotti ProArt, infatti, sono la soluzione più apprezzata dai professionisti, con modelli che raggiungono prezzi a quattro cifre. In questo caso, però, ti proponiamo il modello che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. Il pannello offre una risoluzione di 2K (2560×1440) con una diagonale da 27 pollici e tecnologia IPS. Nel caso specifico, la copertura dello spazio sRGB è del 100% così come quella dello spazio Rec. 709. A questo si aggiunge un delta E inferiore a 2 per un’accuratezza irraggiungibile per i monitor tradizionali o quelli dedicati al gaming. Il monitor, infatti, viene fornito pre-calibrato con certificazione Calman Validated.

Dal punto di vista della connettività, troviamo un pannello piuttosto esteso pensato proprio per semplificare la produttività. Sono presenti, infatti, una porta DVI, una HDMI, una DisplayPort 1.2, una mini-DisplayPort e perfino un HUB USB. A questa si unisce un’ottima base che consente la modalità pivot, regolabile in qualsiasi direzione (altezza inclusa) così da avere un angolo di visione perfetto. Naturalmente anche in questo caso non mancano alcune funzionalità indispensabili per garantire il confort anche durante le sessioni di lavoro più lunghe. La tecnologia Flicker Free elimina lo sfarfallio che affatica la vista. Allo stesso modo l’Ultra-low Blue Light riduce drasticamente la luce blu emessa dall’illuminazione. Chiude il supporto VESA che consente di fissare il monitor al muro o ad un braccio da scrivania. È evidente quindi che si tratti di un dispositivo pensato per l’attività professionale, ideale anche in ufficio o in casa, ma dedicato alla post-produzione di foto e video.

Grazie ad uno sconto del 18%, il ProArt PA278QV può essere acquistato su Amazon a soli 366,99 euro per un risparmio di ben 82 euro sul prezzo di listino.