ASUS ROG Ally è già su Amazon: acquista la console

Nel giorno stesso del suo lancio ufficiale nel nostro paese, l’attesa ASUS ROG Ally fa capolino anche su Amazon Italia. Si tratta della console portatile spinta da un comparto hardware di fascia alta, progettata per rendere il PC gaming accessibile ovunque, anche in movimento. Insomma, un sogno che si avvera per molti.

Vuoi comprare ASUS ROG Ally? Guarda su Amazon

Con sistema operativo Windows 11, garantisce la piena compatibilità con giochi dei cataloghi Xbox Game Pass, Steam, EA App (ex Origin) ed Epic Games. Tra le specifiche tecniche trovano posto un display da 7 pollici con risoluzione Full HD, il processore AMD Ryzen sere Z1, 16 GB di RAM LPDDR5 e una SSD PCIe Gen4 da 512 GB. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento si ha la possibilità di acquistare la nuova console portatile ASUS ROG Ally su Amazon al prezzo di 799 euro, quello ufficiale da listino.

Va sottolineato che si tratta di un venditore di terze parti, ma con buoni feedback. È garantita la consegna entro pochi giorni a fronte di una piccola spesa extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.