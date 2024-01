SCONTO 200€ su ASUS ROG Ally: prezzo stracciato

ASUS ROG Ally è oggi al suo prezzo minimo storico. È merito dello sconto di 200 euro sul listino ufficiale proposto da Amazon. Si tratta della console portatile che offre un’esperienza di gaming di fascia alta in mobilità. La compatibilità è garantita con tutti i giochi dei cataloghi Steam, Xbox Game Pass, Epic Games, GOG e altre piattaforme.

ASUS ROG Ally: Amazon taglia il prezzo della console

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display touchscreen da 7 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore AMD Ryzen Z1, chip grafico AMD Radeon Navi3, 16 GB di RAM DDR5, unità SSD PCIe 4.0 NVMe da 512 GB per l’archiviazione, supporto alla connettività Wi-Fi 6E, tecnologia di raffreddamento ottimizzata e sistema operativo Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Il layout dei comandi è quello visibile qui sotto. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa del prodotto.

Grazie allo sconto di 200 euro sul listino applicato in automatico, in questo momento è possibile acquistare ASUS ROG Ally nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 499 euro, con un notevole risparmio. Non c’è bisogno di attivare coupon o inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterla nel carrello. Sono inclusi tre mesi di abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate.

Se si effettua subito l’ordine, la console portatile sarà consegnata già entro domani con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon (che si occupa anche della vendita). Meglio non perdere tempo e approfittare subito di un’occasione unica per allungare le mani sul prodotto, tra i più desiderati in ambito gaming.

