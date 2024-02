ASUS ROG Ally torna in offerta su Amazon al MINIMO STORICO

Con ASUS ROG Ally scopri una nuova dimensione del gaming in formato portatile con un dispositivo potente, elegante e capace di darti grosse soddisfazioni. Oggi su Amazon è tornato in offerta al minimo storico assoluto di 499 euro, pareggiando il record toccato qualche tempo fa.

ASUS ROG Ally in offerta su Amazon: la scheda tecnica

ASUS ROG Ally è una console portatile da gaming compatta, potente e leggera, progettata per offrire la migliore esperienza di gioco in mobilità, rivoluzionando il concetto di gaming handheld.

Le performance di ROG ALLY sono garantite dal potente Processore AMD Ryzen Z1, supportato da 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB. Inoltre, la console offre la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e di inserire una SD card per espandere ulteriormente la capacità di archiviazione. La connettività super veloce fornita dal WiFi 6E assicura un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Il design ergonomico e i Dual Fan per la dissipazione del calore rendono ROG ALLY perfetta per lunghe sessioni di gioco in tutta comodità. Inoltre, la batteria può essere ricaricata al 50% in soli 30 minuti, garantendo un’esperienza di gioco continua e senza interruzioni.

Con Windows 11 integrato, è la soluzione perfetta per tutti gli appassionati di videogiochi in cerca di una console portatile capace di fargli giocare i propri titoli preferiti in mobilità. Acquistala adesso in offerta a 499 euro.

