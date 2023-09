ASUS ROG Gladius II: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Se sei un appassionato di giochi e cerchi un mouse da gaming che ti dia un vantaggio competitivo e allo stesso tempo offra durata e comfort, allora l’ASUS ROG Gladius II è ciò che stai cercando. Questo mouse da gaming di alta qualità è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto incredibile del 42%, rendendolo un affare che non puoi lasciarti sfuggire al prezzo ridicolo di soli 34,99 euro.

ASUS ROG Gladius II: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

L’ASUS ROG Gladius II è equipaggiato con un sensore ottico da 6200 DPI che assicura precisione e velocità nei tuoi movimenti. Che tu stia giocando a sparatutto in prima persona o a giochi di strategia in tempo reale, questo mouse ti permetterà di colpire i tuoi obiettivi con la massima precisione.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo mouse è il socket ROG push-fit, che consente di inserire nuovi switch. Questo significa che puoi personalizzare la forza di azionamento dei pulsanti o sostituire gli switch in caso di rotture, estendendo così la vita del tuo mouse. Gli switch Omron inclusi offrono una durata eccezionale di 50 milioni di clic, il che significa che il tuo Gladius II sarà al tuo fianco per molto tempo.

Il design dell’ASUS ROG Gladius II è studiato per offrire la massima ergonomia. I pulsanti sinistro e destro separati garantiscono una risposta precisa e affidabile, mentre la struttura leggera ti permette di giocare senza affaticarti anche per lunghe sessioni. Le pareti laterali antiscivolo migliorano ulteriormente la tua precisione nei movimenti, consentendoti di mantenere il controllo anche nelle situazioni più intense.

Per completare il pacchetto, puoi utilizzare il software ASUS Armoury II per modificare le impostazioni del mouse e renderlo davvero tuo. Puoi regolare la sensibilità, assegnare funzioni ai pulsanti e persino personalizzare l’illuminazione RGB per adattarla al tuo stile.

In conclusione, l’ASUS ROG Gladius II è il mouse da gaming che hai sempre desiderato. Con uno sconto pazzesco del 42% su Amazon, questa è l’occasione perfetta per portare a casa un dispositivo che ti garantirà prestazioni eccezionali, durata nel tempo e il massimo comfort. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquistalo subito al prezzo stracciato di soli 34,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.