ASUS ROG NUC: mini PC gaming con Intel Core Ultra

ASUS ha annunciato il nuovo mini PC gaming ROG NUC (2025). Nonostante le dimensioni ridotte integra componenti hardware in grado di eseguire agevolmente i giochi più recenti. Oltre al processore Intel Ultra Core di seconda generazione è presente una GPU NVIDIA della serie GeForce RTX 50. Può essere già ordinato presso Next Hardware & Software. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche presso gli ASUS Gold Store e i partner del produttore taiwanese.

ASUS ROG NUC (2025): specifiche e prezzo

Il nuovo ASUS ROG NUC (2025) è un mini PC compatto (misura solo 282,4×187,7×56,5 millimetri). Integra il processore Intel Core Ultra 9 275HX con CPU a 24 core che raggiunge una frequenza massima di 5,4 GHz. Il sistema di raffreddamento è formato da tre ventole e due camere di vapore. Gli utenti possono scegliere configurazioni con GPU NVIDIA fino alla GeForce RTX 5080 con 16 GB di memoria GDDR7.

Queste sono le altre specifiche: fino a 96 GB di RAM DDR5-6400, SSD PCIe 4.0/5.0 fino a 2 TB in formato M.2 2280 e connettività 2.5G Ethernet, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Sulla parte frontale ci sono pulsante di accensione, jack audio e tre porte USB (due Type-A e una Type-C). Sul retro ci sono porta RJ-45, quattro porte USB Type-A, una porta USB Type-C (Thunderbolt 4), due uscite HDMI 2.1, due uscite DisplayPort 2,1 e connettore dell’alimentatore esterno.

Togliendo una singola vite è possibile accedere all’interno e sostituire RAM e/o SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home. In regalo ci sono tre mesi di abbonamento alla suite Adobe Creative Cloud. La versione con 32 GB di RAM, GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 e SSD da 2 TB può essere ordinata sul sito di Next. Le spedizioni inizieranno il 7 ottobre. Il prezzo è 2.999 euro.