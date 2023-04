Asus ROG Strix Carry: uno splendido Mouse da Gaming a soli 44€

Asus ROG Strix Carry è il Mouse da Gaming perfetto per chi cerca la precisione unita alla doppia connettività. Infatti, puoi collegarlo al tuo dispositivo tramite tecnologia Wireless 2.4 GHz o Bluetooth. Il potente sensore da 7200 dpi farà tutto il resto per un gioco pazzesco. Acquistalo subito su Amazon a soli 44,99 euro, invece di 74,90 euro.

La disponibilità immediata è una garanzia che il prodotto ti arriverà in pochissimi giorni. Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa. Grazie alla sua batteria a lunga durata non devi nemmeno preoccuparti di “rimanere a piedi” durante un’importante sessione di gioco, magari pure online. Sono garantite fino a 300 ore in modalità Wireless e 400 ore con Bluetooth.

Asus ROG Strix Carr: il Mouse da Gaming che rasenta la perfezione

A un prezzo così non potevamo chiedere di meglio. Il Mouse Gaming Asus ROG Strix Carry è perfetto per chi cerca la tecnologia unita alla precisione. Addirittura è possibile inserire nuovi switch per modificare la forza di azionamento o sostituire eventuali rotture. Così il tuo mouse preferito lo avrai con te per molto tempo. Vinci su tutto grazie alla risoluzione fino a 1700 dpi e una velocità di tracciamento di 150 IPS.

Aggiungilo al carrello con soli 44,99 euro, anziché 74,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.