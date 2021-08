Asus ROG Strix G15 al 15% di sconto (-200€) | Offerte Amazon

Il PC portatile Asus ROG Strix G15 si trova in offerta su Amazon a 1.099€, con uno sconto del 15% e un risparmio effettivo di ben 200 euro rispetto al prezzo solito.

Questo modello di fascia media offre ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, con caratteristiche hardware ideali per giocare in FullHD a tutti i videogiochi del momento. Il processore è un potente i7 di decima generazione, affiancato da ben 16GB di memoria RAM DDR4 e 512GB di archiviazione su SSD PCIe, i dischi più prestanti sul mercato. I procesi grafici sono affidati ad una GPU Nvidia GTX 1650Ti, la soluzione migliore per chi intende videogiocare in maniera ottimale, senza troppe pretese e senza investire cifre eccessive.

Il design del G15 ricalca l'aspetto degli altri modelli della famiglia ROG Strix, un'eccellenza nel mondo dei portatili da gioco. Il display da 15,6 pollici è in risoluzione FullHD e offre un refresh rate a 144Hz, una caratteristica fondamentale per godere di un'esperienza di gioco fluida e reattiva, specialmente su titoli multiplayer competitivi, nei quali la frequenza d'aggiornamento del pannello risulta determinante.

Non manca un'ampio touchpad e una tastiera TKL con tasti multimediali e retroilluminazione RGB, configurabile via software.

Per far spazio alla ventola di dissipazione installata in basso, lungo il bordo destro non troviamo alcuna porta di input/output, a sinistra abbiamo 3 USB-A e il jack combo da 3.5mm, mentre l'uscita video HDMI, la USB-C, l'ethernet LAN e la porta di ricarica sono state spostate sul retro del dispositivo.

Oggi il portatile da gaming Asus ROG Strix G15 è disponibile in offerta su Amazon a 1.099€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.