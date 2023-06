ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) disponibile in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del ROG Zephyrus G14 (2023). Il nuovo laptop gaming combina la potenza del processore AMD Ryzen e della GPU NVIDIA GeForce per offrire prestazioni elevate durante le sessioni di gioco. Ovviamente il prezzo non è alla portata di tutti, ma adeguato alla dotazione hardware scelta dal produttore taiwanese.

ASUS ROG Zephyrus G14: specifiche e prezzo

Il ROG Zephyrus G14 (2023) ha un telaio in alluminio. Il coperchio ha 14.969 fori con 1.449 LED sui modelli AniMe Matrix che si illuminano durante il gioco. Le animazioni sono personalizzabili e possono visualizzare messaggi di testo, notifiche di sistema o altro. Lo schermo Nebula da 14 pollici ha un refresh rate di 165 Hz e ricevuto la certificazione VESA DisplayHDR 600.

La dotazione hardware comprende il processore AMD Ryzen 9 7940HS, 16 GB di RAM DDR5, SSD da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria GDDR6. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore sfrutta un composto a metallo liquido che disperde il calore in modo efficiente, evitando un aumento della velocità di rotazione delle ventole e quindi del rumore.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Sono presenti tre porte USB (due Type-C e una Type-A), uscita HDMI, jack audio, lettore microSD, webcam full HD, tastiera retroilluminata con LED RGB, quattro altoparlanti con Dolby Atmos e batteria da 76 Wh.

Il ROG Zephyrus G14 (2023) è disponibile nelle colorazioni Moonlight White e Eclipse Gray. Può essere acquistato su ASUS eShop al prezzo di 2.449,00 euro.