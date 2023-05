ASUS svela nuovi notebook al Computex 2023

ASUS ha annunciato molti prodotti al Computex 2023 di Taipei, tra cui i notebook delle serie ExpertBook per i professionisti e Zenbook per i creatori di contenuti. I modelli più interessanti sono ExpertBook B9 OLED e Zenbook S 13 OLED, entrambi “carbon neutral”. L’azienda taiwanese non ha tuttavia comunicato le specifiche complete, né i prezzi.

Nuovi notebook di ASUS

L’obiettivo di ASUS è ridurre l’impatto ambientale e utilizzare solo fonti rinnovabili a partire dal 2035. Ciò è possibile attraverso modifiche del ciclo produttivo e l’uso di materiali “eco-friendly”. I nuovi ExpertBook B9 e Zenbook S 13 OLED sono stati realizzati con metallo e plastica riciclati.

ExpertBook B9 OLED è il notebook business con schermo OLED da 14 pollici (risoluzione 2.8K) più leggero del mondo (solo 990 grammi). ASUS ha mostrato anche il nuovo ExpertBook B5 OLED con schermo 4K da 16 pollici e processori Intel Core di 13esima generazione.

Lo Zenbook S 13 OLED è invece il notebook con schermo OLED più sottile del mondo (solo 1 centimetro). Il pannello NanoEdge ha una risoluzione 2.8K, supporta Dolby Vision e ha ricevuto la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Un altro prodotto interessante è lo Zenbook Pro 16X OLED con schermo touchscreen (risoluzione 3.2K e refresh rate di 120 Hz).

I creatori di contenuti potranno acquistare anche la workstation mobile ProArt Studiobook 16 3D OLED. Grazie alla tecnologia Spatial Vision è possibile convertire i contenuti 2D in 3D che gli utenti possono vedere senza occhiali specifici (viene sfruttato il tracciamento degli occhi).

Tra i notebook più economici c’è il Vivobook S 15 OLED: schermo con risoluzione 2.8K e refresh rate di 120 Hz, processori Intel Core di 13esima generazione e sistema audio Harman Kardon. ASUS ha infine portato al Computex varie soluzioni per il gaming della serie ROG, tra cui notebook, monitor, smartphone e la console Ally.