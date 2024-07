ASUS ROG Zephyrus G16 con AMD Ryzen AI 9 HX 370

ASUS ha annunciato il nuovo ROG Zephyrus G16 (2024) con processore AMD Ryzen AI 9 HX 370. Come si deduce dal nome è un notebook per il gaming, ma gli utenti possono sfruttare anche la NPU integrata per eseguire localmente le funzionalità di intelligenza artificiale. Può essere già acquistato sullo store online del produttore taiwanese.

ASUS ROG Zephyrus G16: specifiche e prezzo

Il ROG Zephyrus G16 (2024) ha un telaio in alluminio e uno schermo ROG Nebula (OLED) da 16 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel) e refresh rate variabile fino a 240 Hz. Come detto, il processore è un AMD Ryzen AI 9 HX 370 (architettura Zen 5) con NPU che raggiunge le 50 TOPS (trilioni di operazioni al secondo).

La dotazione hardware comprende inoltre 16 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria GDDR6, webcam full HD con sensore infrarosso per Windows Hello, sei altoparlanti con audio Dolby Atmos, jack audio, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-A, due porte USB Type-C, card reader SD Express 7.0, tastiera retroilluminata con LED RGB, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 90 Wh con ricarica rapida (0-50% in 30 minuti).

Il ROG Zephyrus G16 (2024) ha uno spessore di 1,49 centimetri e pesa solo 1,85 Kg. Il sistema operativo è Windows 11 Home ed è presente il tasto Copilot. Il notebook sarà disponibile da settembre anche nei punti vendita ASUS Gold Store. Il prezzo è 2.499,00 euro.