ASUS Router RT-AX82U con Wi-Fi 6 in offerta su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo router che possa migliorare la vostra connessione domestica o in ufficio, per avere un miglioramento delle prestazioni multimediali e videoludiche? Abbiamo il prodotto che fa per voi e lo trovate in sconto su Amazon grazie agli Amazon Prime Day.

ASUS Router RT-AX82U ad un prezzo eccezionale su Amazon

Stiamo parlando dell’ASUS Router RT-AX82U AX5400 dotato di Wi-Fi 6 Dual Band con modulo 802.11ax. Tra le opzioni più importanti vi sono la modalità di gioco mobile, l’illuminazione ASUS Aura RGB, sicurezza Internet gratuita a vita, supporto WiFi mesh, Gear Accelerator, Gaming Port, Adaptive QoS e Port Forwarding Port.

Il WiFi 6 di nuova generazione permette agli utenti di godersi una velocità straordinaria fino a 5400 Mbps grazie al più recente modulo 802.11ax e ai canali a 160MHz. La Mobile Game Mode permette di ridurre al minimo il ritardo e la latenza per il mobile gaming con un semplice tocco dall’app ASUS Router. Il supporto ASUS AiMesh consente di creare una rete mesh flessibile e senza soluzione di continuità per tutta la casa con router compatibili con AiMesh e tutto in estrema sicurezza grazie all’ASUS AiProtection Pro gratuito a vita, sviluppato da Trend Micro, con WPA3 e controllo parentale avanzato per proteggere le tue connessioni

La porta dedicata al gioco presente nel router RT-AX82U dà automaticamente la priorità a qualsiasi dispositivo cablato ad esso collegato. Non è necessaria alcuna configurazione complessa, basta collegare il PC o la console di gioco alla porta LAN dedicata per avere una connessione ultra-veloce e stabile, sempre in cima alla coda. L’Adaptive QoS (Quality of Service) consente di mantenere il funzionamento della rete senza problemi, dando priorità al traffico di rete. È possibile dare priorità ad applicazioni come lo streaming video o la navigazione in rete, così come ai giochi. È l’alleato perfetto per fornire WiFi a bassa latenza in qualsiasi punto della casa senza punti morti.

Che siate giocatori, lavoratori o semplici utenti che sono alla ricerca di un ottimo router, non fatevi scappare questa offerta Amazon che vi permette di portarvi a casa questo fantastico dispositivo scontato del 21%.