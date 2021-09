Asus RT-AX58U: il router Wi-Fi 6 al minimo storico

In questo articolo ti riportiamo un’offerta semplicemente sensazionale su uno dei migliori router dotato del nuovissimo protocollo Wi-Fi 6. Si tratta dell’Asus RT-AX58U, un router perfetto tanto per la casa quanto per l’ufficio che oggi ha raggiunto il suo minimo storico.

Router Wi-Fi 6 Asus RT-AX58U: caratteristiche tecniche

Il design, ormai come da tradizione, è ispirato alle auto da corsa in una veste completamente nera. Come accennato in apertura, il router sfrutta una connessione Wi-Fi 6 in grado di raggiungere una velocità di 3000Mbps con un sistema dual band. Le antenne esterne sono ben 4 e garantiscono, oltre che la velocità di trasferimento, una buona stabilità ed un raggio capace di coprire un intero appartamento di medie dimensioni. Ottimo il supporto alle tecnologie MU-MIMO e OFDMA che allocano in maniera intelligente sia la banda che i canali. In questo modo è possibile fruire delle massime prestazioni disponibili su ogni dispositivo e senza interferenze.

Naturalmente, quando si parla di rete, un aspetto cruciale è senza dubbio la sicurezza, ed Asus ha optato per una soluzione di livello commerciale con AiProtection. Si tratta di un servizio offerto gratuitamente a vita, basato su Trend Micro, in grado di bloccare qualsiasi minaccia ad ogni dispositivo connesso alla rete. Da non trascurare, infine, la compatibilità con i sistemi mesh di casa Asus. Il router, infatti, può essere direttamente associato ai satelliti del sistema AiMesh. Questo consente l’acquisto separato dei soli satelliti, eliminando la necessità di acquistare un intero kit. Una soluzione decisamente interessante anche per i locali commerciali, in modo da acquistare il numero esatto di dispositivi di cui si ha bisogno.

Con uno sconto di addirittura il 40%, l’Asus RT-AX58U può essere acquistato su Amazon a soli 119,99 euro per un risparmio di ben 79 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato.