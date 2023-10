ASUS TUF F15: il laptop da gaming di altissima qualità a un prezzo PAZZESCO con CODICE SCONTO

Tra le offerte del giorno di eBay da cogliere al volo, spicca lo splendido notebook pensato appositamente per il gaming: l’ASUS TUF F15. Stiamo parlando di un laptop di altissima qualità che solo per oggi potreste acquistarlo al prezzo di 1.599,90 euro. La versione è quella con 16GB di RAM e 1TB di memoria di archiviazione tramite SSD e il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre, di poco sopra rispetto al suo minimo storico. Tutto quello che dovrete fare è inserire il codice sconto PASSIONI23 all’atto dell’acquisto.

Notebook da gaming ASUS TUF F15: caratteristiche tecniche principali

L’ASUS TUF F15 è un notebook con display FHD da 15,6″ e frequenza di aggiornamento a 144Hz con Adaptive-Sync. Ciò permette di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del display con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e coinvolgente. Questo notebook eccelle proprio nel gioco, nello streaming e in tutto ciò che sta in mezzo. Sfrutterete tutta la potenza grazie alla CPU Intel Core di 12ma generazione i7-12700H e una grafica da urlo con l’ultima NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 che offre in modo affidabile frame rate elevati per innumerevoli giochi del momento.

Presenti, poi, due altoparlanti con quattro aperture dal suono forte e potente. Il supporto al DTS:X Ultra offre un audio ad alta fedeltà per un suono chiaro e preciso, mentre il suono surround virtuale a 7.1 canali migliora la consapevolezza spaziale nel gioco. Non manca il supporto a Windows 11 Home, mentre per quanto riguarda il design questo è a nido d’ape alla base e ciò aggiunge aderenza e fa eco ai rinforzi esagonali intorno al telaio. Infine potrete godere di una tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB in modo da poter esprimere il proprio stile personale e disponibilità di webcam HD 720p.

Insomma, stiamo parlando di un PC portatile di altissima qualità che solo per oggi potreste portarvi a casa a soli 1.599 euro. Lo sconto del 10% può sembrare poca roba, ma vi permetterà di acquistarlo a un prezzo di poco sopra rispetto al suo minimo storico. Non dimenticate solo di inserire il codice sconto PASSIONI23 all’atto dell’acquisto. Fidatevi, infine, del venditore grazie al 95,7% di feedback positivi su oltre 249mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.