ASUS TUF Gaming A15: 144Hz, Ryzen 7 e RTX 4060 in occasione Prime Day

Le ultime ore di Prime Day ti regalano l’occasione per svoltare la tua esperienza di gioco in mobilità: è ancora in sconto infatti il potente notebook ASUS TUF Gaming A15 che puoi acquistare a soli 899 euro invece di 1049, pagabile anche a rate a tasso zero al checkout. Una splendida opportunità su un laptop elegante e potente, con tutto quello che serve per goderti anche i giochi tripla-A di ultima generazione.

Questo notebook è infatti dotato di un potente processore AMD Ryzen 7 7435HS che lavora in combinazione con l’altrettanto prestazionale NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8GB: giochi AAA, montaggi video, streaming e multitasking spinto. Sarai in grado di fare di tutto senza fatica.

I giochi saranno esaltati dal display da 15.6 pollici Full HD a 144Hz con Adaptive Sync che ti farà dimenticare artefatti visivi come tearing e scatti. La retroilluminazione RGB della tastiera lo rende stiloso e perfetto da usare anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre i 16GB di RAM DDR5 e la SSD da 512GB completano il quadro delle caratteristiche tecniche principali.

Per il resto, abbiamo delle ventole ARC Flow che assicurano temperature sotto controllo anche con carichi pesanti, un comparto audio con tecnologie di cancellazione del rumore gestite dall’intelligenza artificiale e un design solido e compatto. Il sistema operativo è Windows 11 Pro, già installato e pronto all’uso.

Hai fino a mezzanotte per pensarci: puoi portarti a casa un notebook top di gamma a un prezzo davvero competitivo. Lo ripetiamo: ASUS TUF Gaming A15 può essere tuo a 899 euro invece di 1049, anche a rate.