Asus TUF Gaming H3: cuffie gaming wireless al minimo storico

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie gaming wireless, di alta qualità, ma che non costino troppo, abbiamo ciò che fa per te. Si tratta delle Asus TUF Gaming H3, un headset pensato per i videogiocatori più esigenti, ma che strizza l’occhio al portafoglio oggi disponibili al minimo storico.

Cuffie wireless Asus TUF Gaming H3: caratteristiche tecniche

La soluzione di Asus ha un design piuttosto elegante in una veste completamente nera. Le cuffie sfruttano la tecnologia wireless a 2,4GHz, con un adattatore incluso in confezione. Particolarità di questo è il connettore USB Type-C, che estende la compatibilità praticamente a qualsiasi dispositivo sul mercato, compresa PlayStation 5 e Nintendo Switch. La portata è di ben 25 metri mentre l’autonomia raggiunge le 15 ore, con ricarica tramite USB anche in questo caso Type-C. Estremamente comodi i comandi posti sul padiglione sinistro, che consentono di gestire il volume ed il microfono. Microfono che può essere rapidamente rimosso per l’ascolto musicale. Dal punto di vista funzionale, insomma, non manca assolutamente nulla e le cuffie si presentano piuttosto versatili.

Tuttavia, a fare davvero la differenza è naturalmente la qualità del suono, fondamentale soprattutto negli fps. In questo caso l’azienda ha optato per due driver Asus Essence da 50mm con una speciale struttura a camera stagna. Questa consente il corretto isolamento dai rumori esterni, e fornisce bassi profondi e coinvolgenti, senza inficiare i dettagli dei toni alti e medi. Non manca inoltre il supporto ad Asus Armoury Crate che consente di attivare il surround 7.1 virtuale per un’esperienza ancor più immersiva. Di pari livello il microfono analogico che consente conversazioni chiare e cristalline. Con una struttura della fascia e dell’archetto completamente in acciaio inox, le TUF Gaming H3 sono cuffie estremamente affidabili nel tempo, un alleato impeccabile per chi punta al miglior rapporto qualità/prezzo.

Grazie ad uno sconto del 30%, le cuffie sono disponibili su Amazon a soli 59,99 euro, prezzo più basso mai registrato per questa periferica.