ASUS TUF Gaming per un monitor curvo 34" WQHD: prezzo promettente

Scrivania che necessita di un nuovo monitor? Se il tuo fine ultimo è il gaming hai bisogno di un modello che offra delle prestazioni in linea. Budget permettendo, lo straordinario ASUS TUF Gaming VG34VQL3A con schermo curvo da 34″ è un ottimo investimento. Non solo è in sconto su Amazon ma con la usa risoluzione WQHD e una serie di tecnologie aggiuntive, rende ogni contenuto una vera favola. Corri ad acquistarlo con soli 299,90€, il ribasso del 12% fa scendere il prezzo e rende l’acquisto più conveniente.

ASUS TUF Gaming VG34VQL3A, il monitor gaming che rende ogni istante magico

Straordinario e bello a vedersi. Inutile girarci attorno ma sulla scrivania, un monitor gaming come ASUS TUF Gaming VG34VQL3A, fa la sua figura. Bordi inesistenti, display ultra sottile e design elegante e slanciato. Questo prodotto è premium sotto tutti i punti di vista e beh, con le caratteristiche ti mette sott’occhio non ti fa pentire un attimo del tuo acquisto.

Partiamo dal fatto che ha un display Curvo da 34 pollici. Il pannello VA restituisce una gamma cromatica valida che abbinata al DisplayHDR 400 e al sistema 125% sRGB non ti fa scendere a compromessi. Con un refresh rate fissato a 180Hz e tempi di risposta pari a 1 ms non ci sono dubbi. Naturalmente la risoluzione fa la sua parte con un sistema WQHD 3440x1440p.

Vieni avvolto dai contenuti gaming ma anche dallo streaming grazie alla curvatura del pannello che rende l’esperienza ancora più immersiva. Inutile elencarteli tutti ma ci sono una serie di accorgimenti firmati AMD che migliorano le prestazioni finali. Sulla parte posteriore, invece, trovi un HUB USB, porte HDMI e Display Port.

Il piede, infine, ti permette di sistemare il display orientandolo e inclinandolo a piacimento.

A soli 299,90€ su Amazon, ASUS TUF Gaming VG34VQL3A è quello giusto da acquistare, collegati ora e approfitta dello sconto del 12% che lo rende ancora più economico.

Con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account, le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.