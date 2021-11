Asus Vivo Mini PN50: il desktop con Ryzen 7 travestito da Mini PC

Anche oggi arriva immancabile il nostro consiglio per un buon Mini PC, in questo caso però, su un vero portento nella categoria. Stiamo parlando dell’Asus Vivo Mini PN50, un barebone dotato di processore Ryzen capace di offrire prestazioni pari, e a volte superiori, ad un vero e proprio desktop.

Mini PC Asus Vivo Mini PN50: caratteristiche tecniche

Il processore in questione, infatti, è un AMD Ryzen 7 4700U, una CPU da ben 8 core e 8 thread con una frequenza massima di addirittura 4,1GHz. La RAM supportata arriva fino a 64GB su una configurazione dual channel, mentre per l’archiviazione è possibile aggiungere sia un HDD/SSD da 2,5 pollici sia un SSD M.2 2280. Naturalmente questi andranno acquistati separatamente. Da non sottovalutare la scheda video Radeon Vega 7 in grado di avviare anche i giochi più recenti in Full HD con un buon framerate, naturalmente con i dovuti compromessi sui dettagli. Dal punto di vista prestazionale, quindi, si tratta di una configurazione rivolta soprattutto all’utilizzo professionale, per flussi di lavoro estremamente pesanti. Tuttavia, rappresenta una soluzione perfetta per chi desidera ridurre drasticamente l’ingombro, senza rinunce significative dal punto di vista delle performance.

Per quanto riguarda la connettività, il PC ha davvero il meglio. Le porte USB sono cinque, di cui tre con specifica USB 3.2 Gen 1 Type-A e due USB 3.2 Gen2 Type-C. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort, che insieme alla Type-C posteriore consentono di connettere fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presenta la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.0. Una vera potenza ad un prezzo tutto sommato contenuto considerando il rapporto prezzo/prestazioni.

Grazie ad un calo di circa 100 euro rispetto al prezzo di listino, l’Asus Vivo Mini PN50 è acquistabile su Amazon a soli 510 euro.