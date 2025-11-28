ASUS Vivobook 15 a -170 euro per il Black Friday

Bello da vedere, comodo da portare sempre con sé e veloce da usare nel quotidiano: ASUS Vivobook 15 è in sconto di 170 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta del Black Friday lo rende la scelta giusta per chi sta cercando un laptop completo e versatile. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 in versione Home, con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Non fatichiamo a immaginare che con la promozione lanciata oggi da Amazon farà gola a molti.

Il Black Friday ha tagliato il prezzo del laptop ASUS

Ottimo il comparto hardware, con specifiche tecniche all’altezza delle aspettative per la produttività, lo studio, la navigazione online e l’intrattenimento nel tempo libero. Ci sono il display Full HD da 15,6 pollici con rivestimento antiriflesso e frequenza di aggiornamento da 60 Hz, il processore Intel Core 5 120U con architettura Raptor Lake-U e chip grafico integrato, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, tastiera ErgoSense, porte USB-A, USB-C, HDMI, jack audio, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con grande autonomia. Trovi altri dettagli nella pagina dell’offerta.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità, approfitta dello sconto di 170 euro e metti sulla scrivania il laptop ASUS Vivobook 15 al prezzo di 429 euro (invece di 170 euro come da listino). La colorazione della scocca è Blu, elegante e minimalista. C’è anche la consegna gratis, così da poterlo mettere subito sulla scrivania senza dover affrontare spese aggiuntive.

Con il Black Friday in corso, Amazon sta mettemdp in evidenza una lunga lista di promozioni pensate per tutti, per ogni esigenza. Le occasioni migliori sono visibili nella sezione dedicata sull’e-commerce.