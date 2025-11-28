 ASUS Vivobook 15 a -170 euro per il Black Friday
Sistema Windows 11 e processore Intel Core per ASUS Vivobook 15: oggi trovi il laptop in forte sconto per il Black Friday su Amazon.
Sistema Windows 11 e processore Intel Core per ASUS Vivobook 15: oggi trovi il laptop in forte sconto per il Black Friday su Amazon.

Bello da vedere, comodo da portare sempre con sé e veloce da usare nel quotidiano: ASUS Vivobook 15 è in sconto di 170 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta del Black Friday lo rende la scelta giusta per chi sta cercando un laptop completo e versatile. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 in versione Home, con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Non fatichiamo a immaginare che con la promozione lanciata oggi da Amazon farà gola a molti.

Il Black Friday ha tagliato il prezzo del laptop ASUS

Ottimo il comparto hardware, con specifiche tecniche all’altezza delle aspettative per la produttività, lo studio, la navigazione online e l’intrattenimento nel tempo libero. Ci sono il display Full HD da 15,6 pollici con rivestimento antiriflesso e frequenza di aggiornamento da 60 Hz, il processore Intel Core 5 120U con architettura Raptor Lake-U e chip grafico integrato, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, tastiera ErgoSense, porte USB-A, USB-C, HDMI, jack audio, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con grande autonomia. Trovi altri dettagli nella pagina dell’offerta.

Il design del laptop ASUS Vivobook 15

Non lasciarti sfuggire l’opportunità, approfitta dello sconto di 170 euro e metti sulla scrivania il laptop ASUS Vivobook 15 al prezzo di 429 euro (invece di 170 euro come da listino). La colorazione della scocca è Blu, elegante e minimalista. C’è anche la consegna gratis, così da poterlo mettere subito sulla scrivania senza dover affrontare spese aggiuntive.

Con il Black Friday in corso, Amazon sta mettemdp in evidenza una lunga lista di promozioni pensate per tutti, per ogni esigenza. Le occasioni migliori sono visibili nella sezione dedicata sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
28 nov 2025
