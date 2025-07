ASUS Vivobook 15: il laptop è un affare al Prime Day

Ti segnaliamo il forte sconto del Prime Day che taglia il prezzo di ASUS Vivobook 15 e lo porta al suo minimo storico. Ha in dotazione un comparto hardware potente e versatile, adatto sia al lavoro che allo studio, senza dimenticare l’intrattenimento nel tempo libero. Tra i punti di forza c’è anche il design, con spessore ridotto a 1,8 centimetri. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo, prima del sold out.

Prime Day: lo sconto su ASUS Vivobook 15

Integra un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e rivestimento antiriflesso, il processore Intel Core i7-1355U con processore grafico Intel Iris Xe affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione. A questo si aggiungono connettività Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, tastiera ErgoSense, ampio touchpad, una gamma di porte fisiche e batteria con autonomia elevata. Il trattamento Antimicrobial Guard Plus inibisce virus e batteri sulle aree toccate di frequente. C’è poi il sistema operativo Windows 11 Home, preinstallato e pronto all’uso. Scopri di più nella descrizione completa del portatile.

Non ci sono coupon da attivare: lo sconto applicato in automatico dall’e-commerce porta ASUS Vivobook 15 al suo prezzo minimo storico di 549 euro, il più conveniente di sempre. La colorazione della scocca è Blu, quella visibile in queste immagini. È subito disponibile con vendita e spedizione gestite da Amazon oltre alla consegna gratis in un solo giorno.

Il Prime Day 2025 si concluderà domani, venerdì 11 luglio: fino ad allora potrai approfittare delle offerte riservate agli iscritti Prime. Se non hai un abbonamento, ti basta attivare la prova gratuita di 30 giorni.