 ASUS Vivobook 15: notebook potente e sottile a PREZZO RECORD su Amazon
ASUS Vivobook è un ottimo laptop con schermo da 15.6 pollici, sottile e ideale per qualsiasi attività.
Tecnologia Laptop
ASUS Vivobook 15 può essere il tuo nuovo PC portatile per il lavoro o lo studio. Questo laptop da 15.6 pollici dall’ottima scheda tecnica, un design elegante e sottile è oggi protagonista di una buonissima offerta su Amazon: grazie al 22% di sconto, infatti, è tuo a soli 469 euro invece di 599, pagabile anche a rate.

Caratteristiche ASUS Vivobook 15

Partiamo dall’estetica: il portatile in questione pesa soltanto 1,7 chilogrammi per uno spessore della scocca di appena 1,8 centimetri. Insomma, è facilissimo da portare in giro, da tenere in borsa o nello zaino e non peserà affatto sulla schiena. Sarà come non averlo.

ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6

ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu

469,00 599,00€ -22%
Vedi l'offerta

Tuttavia, non rinuncia alle prestazioni: lo schermo è ampio con i suoi 15.6 pollici di diagonale, risoluzione Full HD e tecnologia anti-riflesso per poterlo utilizzare anche sotto la luce diretta del sole. Il processore è un Intel Core 5 120U con 10 core e frequenza fino a 5GHz affiancato da 8GB di RAM DDR4 espandibile e SSD NVMe PCIe da 512GB.

La connettività è composta da moduli WiFi 6, Bluetooth 5.2 e numerose porte, come USB 3.2 e HDMI, per il collegamento di monitor e dispositivi esterni. Un laptop perfetto per studenti e professionisti, versatile e ideale per ogni attività quotidiana: acquistalo ora a soli 469 euro invece di 599.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
10 ott 2025
