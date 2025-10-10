ASUS Vivobook 15: notebook potente e sottile a PREZZO RECORD su Amazon

ASUS Vivobook 15 può essere il tuo nuovo PC portatile per il lavoro o lo studio. Questo laptop da 15.6 pollici dall’ottima scheda tecnica, un design elegante e sottile è oggi protagonista di una buonissima offerta su Amazon: grazie al 22% di sconto, infatti, è tuo a soli 469 euro invece di 599, pagabile anche a rate.

Partiamo dall’estetica: il portatile in questione pesa soltanto 1,7 chilogrammi per uno spessore della scocca di appena 1,8 centimetri. Insomma, è facilissimo da portare in giro, da tenere in borsa o nello zaino e non peserà affatto sulla schiena. Sarà come non averlo.

Tuttavia, non rinuncia alle prestazioni: lo schermo è ampio con i suoi 15.6 pollici di diagonale, risoluzione Full HD e tecnologia anti-riflesso per poterlo utilizzare anche sotto la luce diretta del sole. Il processore è un Intel Core 5 120U con 10 core e frequenza fino a 5GHz affiancato da 8GB di RAM DDR4 espandibile e SSD NVMe PCIe da 512GB.

La connettività è composta da moduli WiFi 6, Bluetooth 5.2 e numerose porte, come USB 3.2 e HDMI, per il collegamento di monitor e dispositivi esterni. Un laptop perfetto per studenti e professionisti, versatile e ideale per ogni attività quotidiana: acquistalo ora a soli 469 euro invece di 599.