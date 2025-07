ASUS Vivobook 15 a QUESTO PREZZO è irrinunciabile: l'offerta

Metti sulla tua scrivania ASUS Vivobook 15 al suo prezzo minimo storico. Il laptop ha tutto ciò che serve per lavorare, a partire da prestazioni evolute, senza dimenticare la cura in ogni minimo dettaglio del design che ha reso celebre il marchio. È adatto anche allo studio (in vista del Back to School) e per l’intrattenimento nel tempo libero. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta di Amazon, ma di certo farà gola a molti. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne prima del sold out.

Le specifiche tecniche del laptop ASUS Vivobook 15

L’intera esperienza di utilizzo ruota attorno al display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Sotto la scocca c’è il potente processore Intel Core 5 120U con architettura Raptor Lake-U e chip grafico integrato, affiancato da 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Non è tutto, tra le specifiche tecniche figurano anche la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, tastiera ErgoSense, trattamento Antimicrobial Guard Plus, porte USB-A, USB-C, HDMI, jack audio, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Dai un’occhiata alla scheda del portatile per tutte le altre informazioni.

Non c’è bisogno di coupon o codici promozionali: lo sconto è automatico e porta ASUS Vivobook 15 al prezzo di soli 539 euro, nella configurazione hardware appena descritta e nella colorazione Blu. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

Se lo ordini adesso, potrai mettere il laptop sulla tua scrivania già entro domani: lo riceverai con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari.