ASUS Vivobook Go 15: il laptop è al MINIMO STORICO

Occasione imperdibile con questa offerta a tempo su Amazon: ASUS Vivobook Go 15 è al suo prezzo minimo storico. Il laptop, perfetto per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero, è protagonista di uno sconto che lo rende più conveniente che mai, ma solo per poco. Vediamo cosa lo rende un affare da cogliere al volo.

Affare laptop: minimo storico per ASUS Vivobook Go 15

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft, per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite non appena disponibili. Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Per altri dettagli dai uno sguardo alla descrizione completa.

Display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e cerniera lay-flat a 180 gradi;

processore AMD Ryzen 5 7520U con GPU AMD Radeon Graphics;

16 GB di RAM;

SSD PCIe da 512 GB;

moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth;

webcam con microfono e altoparlanti;

porte USB 3.2 e 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, uscita video HDMI 1.4 e jack audio;

batteria con autonomia elevata.

Grazie al forte sconto applicato in automatico, oggi puoi acquistare il laptop ASUS Vivobook Go 15 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 499 euro. Essendo un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, lo riceverai a casa già entro domani. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratuita. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza intermediari. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo ci sarà tempo 14 giorni.