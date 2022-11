Asus VivoBook Go costa ancora meno: su Amazon 130€ di sconto

Amazon Black Friday sta sparando offerte come fossero fuochi d’artificio. Infatti, oggi il notebook Asus VivoBook Go lo acquisti a soli 199 euro, invece di 329 euro. Questo laptop economico costa ancora di meno in questo preciso istante. Approfittane ora prima che le scorte si esauriscano e termini l’offerta. Puoi anche pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da 39,80 euro l’una.

Asus VivoBook Go: prezzo pazzo su Amazon

Affacciati su Amazon e cogli al volo una fantastica offerta Black Friday. Metti nel carrello il buon Asus VivoBook Go a soli 199 euro. Nonostante sia un dispositivo di fascia economica non gli manca proprio nulla. Il suo monitor da 14 pollici Full HD è ottimo anche per vedere film e serie TV. Inoltre, è ruotabile di 180°, ideale se devi condividere il tuo lavoro con altri.

Portalo sempre con te a scuola, sul lavoro o nei momenti di svago. Dotato di Windows 11 è aggiornatissimo e ti permette di svolgere tutte le attività di videoscrittura, prendere appunti veloci, registrare una lezione, rispondere alle email e gestire fogli di calcolo. Insomma, risparmia anche tu 130 euro acquistando questo ottimo notebook a soli 199 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.