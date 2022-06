ASUS VivoBook: notebook potente ed elegante, al MINIMO STORICO

Se stai cercando un notebook potente, veloce e che non scenda a compromessi, abbiamo la proposta che fa per te. ASUS VivoBook Pro 14X è adesso disponibile in offerta al suo MINIMO STORICO su Amazon. Esatto, si tratta del prezzo più basso di sempre per questo splendido PC portatile, dotato di tutta la potenza che ti serve per le tue necessità.

Venduto e spedito da Amazon, se sei un abbonato Prime lo riceverai a casa nel giro di 24 ore. Una occasione imperdibile per cambiare PC e dotarsi di un sistema che non rinuncia a niente: né all’eleganza, né alla potenza.

ASUS VivoBook Pro 14X: potenza senza compromessi, ora ad un prezzo imperdibile

Il primo dettaglio che emerge all’occhio di questo ASUS VivoBook Pro 14X è il suo design innovativo: riecheggiando l’aspetto di un deck professionale da studio, ha un aspetto elegante e bello da vedere, arricchito da una tastiera precisa, con un design a blocchi contemporaneo che non passa di certo inosservato.

Sotto la splendida scocca si nasconde un sistema potente, che non bada alle sottigliezze: la CPU è una Intel Core di Undicesima generazione i7-11370H, affiancata da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, che rende questo portatile il top nella categoria degli ultrasottili. 8 GB di memoria e un SSD da 512 GB ti proiettano subito all’azione, per multitasking, editing multimediale o, se preferisci, un po’ di gaming rilassato.

Tutto viene evidenziato da un fantastico display 4K OLED con tecnologia NanoEdge: è un pannello superluminoso da 550 nit, con un alto rapporto di contrasto e cornici ultrasottili che esaltano il valore delle tue immagini. L’ampia gamma di colori DCI-P3 al 100% ti assicura colori vividi, con una precisione di livello professionale.

Con tecnologie di raffreddamento di ultima generazione e moduli per la connessione WiFi e Bluetooth ultrarapidi, questo ASUS VivoBook Pro 14X è la scelta perfetta se stai cercando un portatile ultrasottile, elegante, ma anche molto veloce e potente. Adesso puoi farlo tuo al prezzo più basso di sempre: non perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.