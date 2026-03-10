ASUS Zenbook 14 in offerta per la primavera: è il notebook AI

È disponibile uno sconto del 33% sul listino che porta ASUS Zenbook 14 al suo prezzo minimo storico nella versione con supporto nativo all’intelligenza artificiale. Il notebook è perfetto per lavoro e studio, supportato da specifiche tecniche di fascia alta. La promozione è parte della Festa delle Offerte di Primavera, l’evento dedicato allo shopping online che ha preso il via oggi sull’e-commerce.

Notebook AI: minimo storico per ASUS Zenbook 14

Integra un display 3K da 14 pollici circondato da cornici molto sottili. Sotto la scocca batte il cuore pulsante del processore AMD Ryzen AI 7 350 affiancato dalla scheda video AMD Radeon, 16 GB d RAM e SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati. Completano la dotazione la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, webcam Full HD con IR e privacy shutter, tastiera retroilluminata e tre anni di garanzia. Tutto questo è racchiuso in un telaio con spessore ridotto a soli 1,5 cm e con un peso piuma che si attesta a 1,5 Kg. Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. Scopri di più nella scheda del portatile.

Con il forte sconto del 33% sul listino, il notebook ASUS Zenbook 14 scende al suo minimo storico di 799 euro nella configurazione attuale. Un prezzo più che conveniente, considerando le capacità del comparto hardware. La colorazione è Nero, quella visibile in queste immagini. Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani direttamente a casa tua.

La Festa delle Offerte di Primavera è ufficialmente iniziata e proseguirà fino a lunedì. Dai un’occhiata alla vetrina dell’evento per trovare le offerte più interessanti. Qui raccoglieremo le promozioni più vantaggiose su informatica, elettronica e altre categorie di nostra competenza.