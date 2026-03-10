 ASUS Zenbook 14 in offerta per la primavera: è il notebook AI
AI integrata, Windows 11 e SSD da 1 TB: il notebook ASUS Zenbook 14 scende al suo prezzo minimo per l'evento al via oggi su Amazon.
È disponibile uno sconto del 33% sul listino che porta ASUS Zenbook 14 al suo prezzo minimo storico nella versione con supporto nativo all’intelligenza artificiale. Il notebook è perfetto per lavoro e studio, supportato da specifiche tecniche di fascia alta. La promozione è parte della Festa delle Offerte di Primavera, l’evento dedicato allo shopping online che ha preso il via oggi sull’e-commerce.

Risparmia 400 euro sul notebook

Notebook AI: minimo storico per ASUS Zenbook 14

Integra un display 3K da 14 pollici circondato da cornici molto sottili. Sotto la scocca batte il cuore pulsante del processore AMD Ryzen AI 7 350 affiancato dalla scheda video AMD Radeon, 16 GB d RAM e SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati. Completano la dotazione la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, webcam Full HD con IR e privacy shutter, tastiera retroilluminata e tre anni di garanzia. Tutto questo è racchiuso in un telaio con spessore ridotto a soli 1,5 cm e con un peso piuma che si attesta a 1,5 Kg. Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. Scopri di più nella scheda del portatile.

Le caratteristiche del notebook ASUS Zenbook 14 con AI

Con il forte sconto del 33% sul listino, il notebook ASUS Zenbook 14 scende al suo minimo storico di 799 euro nella configurazione attuale. Un prezzo più che conveniente, considerando le capacità del comparto hardware. La colorazione è Nero, quella visibile in queste immagini. Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani direttamente a casa tua.

ASUS Zenbook 14 UM3406KA#B0F13WM6JB, Notebook con Monitor da 14

ASUS Zenbook 14 UM3406KA#B0F13WM6JB, Notebook con Monitor da 14″ Glossy OLED, 120Hz, AMD Ryzen™ AI 7 350, RAM 16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, Nero

799,001.199,00€-33%
Vedi l’offerta

La Festa delle Offerte di Primavera è ufficialmente iniziata e proseguirà fino a lunedì. Dai un’occhiata alla vetrina dell’evento per trovare le offerte più interessanti. Qui raccoglieremo le promozioni più vantaggiose su informatica, elettronica e altre categorie di nostra competenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

