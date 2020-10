Asus Zenbook: fino a 200 euro di sconto Prime Day

Per tutti coloro che necessitano di estrema compattezza e portabilità, Amazon per il Prime Day offre due Zenbook di Asus in grado di soddisfare ogni esigenza, anche di budget. Si tratta di due modelli con display Full HD da 14 pollici; il primo è dedicato a chi punta sul rapporto qualità/prezzo, lo Zenbook 14 UM431DA-AM007T da 549 euro; il secondo invece è per chi cerca il massimo delle prestazioni con il minimo ingombro, lo Zenbook 14 UX425JA-BM040T da 899 euro.

Portatili: Asus Zenbook in forte sconto per il Pime Day su Amazon

Il primo dei due è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 5-3500U con 4 core e 8 thread. A questo si accompagnano 8GB di memoria RAM e 512GB di SSD NVMe. Il processore inoltre è affiancato da una scheda video AMD Radeon Vega 8 che consente di giocare, con i dovuti compromessi, anche a titoli piuttosto recenti con un discreto framerate. Si tratta di un dispositivo estremamente leggero e compatto che permette di svolgere qualsiasi attività, anche se ovviamente il target primario è la produttività. Ideale quindi per lo studio ed il lavoro, comodo da portare in ufficio o all’università. È disponibile attualmente a 549 euro su Amazon con 150 euro di sconto sul prezzo di listino.

Il secondo invece è un notebook senza compromessi: equipaggiato con un Intel Core i7-1065G7 e 16GB di memoria RAM, lo Zenbook UX425JA-BM040T permette di svolgere ogni operazione con la massima velocità e reattività. Anche questo modello offre un SSD NVMe da 512GB. La scheda video in questo caso è leggermente più limitata, tuttavia come premesso l’utilizzo primario di questi laptop è ben lontano dal gaming su PC, di conseguenza è consigliato a chi deve svolgere attività impegnative soprattutto in multitasking. Questo è disponibile su Amazon a 899 euro con ben 200 euro di sconto sul prezzo di listino.