ASUS Zenbook S 13 OLED ufficiale: alte prestazioni e design di spicco

ASUS Zenbook S 13 OLED è ufficiale: il gigante taiwanese ha presentato sul mercato in queste ore il laptop OLED da 13,3 pollici più sottile al mondo, ovvero lo Zenbook più ecologico di sempre, caratterizzato dal design ultraportatile e dalle prestazioni elevate. Con il suo profilo di appena 1 cm e lo chassis superleggero, Zenbook S 13 OLED è tanto rifinito quanto potente e sostenibile. Ma scopriamolo nei minimi dettagli.

Il design di ASUS Zenbook S 13 OLED

Sul fronte design notiamo tre accorgimenti specifici adottati al fine di ridurre peso e dimensioni senza compromettere prestazioni, soluzioni di connettività e durata della batteria:

Display multistrato : per un profilo incredibilmente sottile, ASUS ha incorporato una telecamera IR FHD nel coperchio lavorato a CNC, mentre il pannello OLED è stato appositamente progettato e personalizzato al fine di ridurre lo spessore del coperchio del 30% rispetto al modello precedente.

: per un profilo incredibilmente sottile, ASUS ha incorporato una telecamera IR FHD nel coperchio lavorato a CNC, mentre il pannello OLED è stato appositamente progettato e personalizzato al fine di ridurre lo spessore del coperchio del 30% rispetto al modello precedente. Layout interno ottimizzato : grazie alla lavorazione CNC di precisione ASUS ha ottenuto più spazio all’interno del laptop, complice l’uso di meno strati per i circuiti stampati e di un cablaggio più denso, con molti più transistor. La scheda madre è stata progettata con precisione per ospitare una ventola supplementare ultrasottile che aumenta il flusso d’aria per un migliore raffreddamento. Complessivamente, lo spessore è stato ridotto del 25%.

: grazie alla lavorazione CNC di precisione ASUS ha ottenuto più spazio all’interno del laptop, complice l’uso di meno strati per i circuiti stampati e di un cablaggio più denso, con molti più transistor. La scheda madre è stata progettata con precisione per ospitare una ventola supplementare ultrasottile che aumenta il flusso d’aria per un migliore raffreddamento. Complessivamente, lo spessore è stato ridotto del 25%. Scelta dei materiali: per ridurre al minimo il peso, sul piano tastiera è stata utilizzata una lega di magnesio e alluminio resistente e leggera. Per il touchpad, invece, viene utilizzato un rivestimento in vetro estremamente sottile, riducendo infine lo spessore del piano del 25%.

La filosofia Zenbook si mostra nella riduzione dell’impronta di carbonio di oltre il 50% nella produzione dei singoli componenti e nel loro montaggio. Si usano difatti una lega di magnesio-alluminio Post Industrial Recyclate (PIR) nella copertura della tastiera; plastica riciclata post-consumo (PCR) per tasti e altoparlanti, e carta certificata FSC Mix al 100% per l’imballaggio. Infine, ASUS Zenbook S 13 OLED supera lo standard di efficienza energetica ENERGY STAR del 43%.

Le specifiche tecniche

Sotto la scocca dell’ASUS Zenbook S 13 OLED si trovano i processori Intel Core i7 di 13a generazione, accompagnati da massimo 32 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD PCIe® 4.0 x4 da 1 TB, mentre il display in dotazione è un ASUS Lumina OLED 16:10 2.8K (2880 x 1800) certificato Dolby Vision, resa cromatica Pantone Validated e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Il display è inoltre certificato TÜV Rheinland e SGS con emissioni di luce blu ridotte del 70%, per garantire il comfort dell’utente anche durante lunghe sessioni di visione di contenuti. ASUS offre infine la sostituzione gratuita dello schermo OLED per qualsiasi problema di burn-in durante il periodo di garanzia.

Non manca, naturalmente, la serie completa di porte I/O standard con due porte Thunderbolt 4 Tipo-C, una USB 3.2 Gen2 Tipo-A e una HDMI 2.1, assieme al jack audio.

Prezzi e disponibilità

Al momento dell’annuncio non vi sono dettagli riguardanti prezzo e disponibilità sul mercato. Possiamo aspettarci, però, un debutto imminente anche in Italia.