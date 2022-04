ASUS ZenScreen Go MB16AWP: monitor wireless portatile

ASUS ha annunciato lo ZenScreen Go MB16AWP, nuovo monitor wireless che può essere sfruttato come secondo schermo per dispositivi Windows, macOS, Chrome OS, Android e iOS. Il cavalletto posteriore permette di posizionarlo su una superficie piana e quindi di condividere i contenuti con altre persone. Il monitor può essere acquistato presso gli ASUS Gold Store e i principali partner del produttore taiwanese.

ASUS ZenScreen Go MB16AWP: specifiche e prezzo

Il nuovo ASUS ZenScreen Go MB16AWP ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), trattamento antiriflesso e angoli di visione di 178 gradi. Il monitor portatile ha ricevuto da TÜV Rheinland le certificazioni per Ultra-Low Blue Light e Flicker-Free, due tecnologie che riducono l’affaticamento degli occhi attraverso il filtro per la luce blu e l’eliminazione dello sfarfallio. Grazie al cavalletto posteriore è possibile scegliere l’inclinazione migliore.

Il dispositivo integra un accelerometro che rileva la posizione del monitor e ruota automaticamente il contenuto, come avviene per smartphone e tablet. Il collegamento wireless permette di effettuare il mirroring tramite WiFi, AirPlay e Miracast. Il collegamento è possibile anche mediante porta USB Type-C. Una seconda porta USB Type-C permette di ricaricare la batteria da 7.800 mAh che offre un’autonomia fino a 3,5 ore. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, due altoparlanti da 1 Watt e l’uscita mini HDMI.

Il nuovo ASUS ZenScreen Go MB16AWP è disponibile al prezzo di 569,00 euro che include anche l’abbonamento per un mese alla suite Adobe Creative Cloud. Chi vuole utilizzare i software per un anno può approfittare dello

sconto del 40%. Il monitor è in vendita solo nei negozi fisici. Su Amazon è invece disponibile il modello senza connettività wireless.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.