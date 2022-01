Asus ZenWiFi AX Mini: il kit mesh Wi-Fi 6 al minimo storico

Se la copertura della connessione wireless rappresenta un problema, la soluzione è senza dubbio un buon sistema mesh, ultima frontiera per la rete Wi-Fi. In questo articolo ti riportiamo un’offerta incredibile su uno dei migliori sistemi equipaggiati con Wi-Fi 6. Stiamo parlando dell’Asus ZenWiFi AX Mini, un kit completo sia dal punto di vista della dotazione che del software, oggi disponibile su Amazon a soli 268 euro segnando il suo minimo storico.

Kit Wi-Fi mesh Asus ZenWiFi AX Mini: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più interessanti è senza dubbio il design, estremamente compatto e discreto che permette di posizionare i dispositivi praticamente ovunque. Grazie al supporto al Wi-Fi 6 riesce ad offrire un raggio di ben 420m2 ideale per appartamenti di grandi dimensioni o case su più livelli. Naturalmente rappresenta un’ottima soluzione anche per piccoli locali commerciali. L’estensione della copertura consente di offrire un servizio in più ai propri clienti, con un investimento minimo. È possibile collegare oltre 25 dispositivi contemporaneamente con una velocità massima di 1800Mbps grazie ad un sistema dual band. La configurazione è estremamente semplice grazie all’applicazione che in soli 3 passaggi consente di avere la rete pronta all’uso.

Il software, infatti, rappresenta uno dei fiori all’occhiello della proposta di Asus grazie ad un ventaglio di possibilità decisamente esteso. Oltre alla rapida configurazione, dall’app è possibile gestire tutte le impostazioni relative alla rete. Non manca, naturalmente, il parental control per garantire la massima protezione ai più piccoli. Questo permette di scegliere le fasce orarie in cui consentire la navigazione, i siti accessibili e la durata della navigazione per ogni singolo dispositivo. I dispositivi, inoltre, vengono forniti con AiProtection Pro a vita, un sistema di sicurezza alimentato da TrendMicro per la massima sicurezza della rete. In conclusione, un kit al top sotto ogni punto di vista che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza.

Grazie ad uno sconto del 27%, il kit Asus ZenWiFi AX Mini è disponibile su Amazon a soli 268 euro per un risparmio di oltre 100 euro sul prezzo di listino.