Atalanta-Bologna (Coppa Italia): come vederla in streaming dall'estero

Archiviato il turno di Serie A, si torna subito in campo con i quarti di finale di Coppa Italia. Ad aprire il programma saranno Atalanta e Bologna, una partita interessante tra due delle squadre migliori del campionato: i felsinei, in netta ripresa rispetto l’inizio della stagione, puntano una semifinale che manca da troppo tempo. Per i padroni di casa, invece, la possibilità di ripetere l’ottimo percorso della scorsa stagione.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta TV su Italia Uno o in streaming su SportMediaset e Infinity. Se ti trovi all’estero, invece, dovrai sfruttare NordVPN.

Come usare NordVPN per vedere Atalanta-Bologna dall’estero

NordVPN ti permette di superare le restrizioni geografiche attive sull’app e i siti web di SportMediaset e Mediaset Infinity. Per farlo ti basterà simulare la tua posizione in Italia in questo modo:

Attivare un abbonamento NordVPN: approfitta degli sconti di febbraio Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Aprire NordVPN e la lista dei server Collegarti a un server italiano Aprire SportMediaset o Mediaset Infinity, selezionare Italia Uno all’orario del match e iniziare a guardare regolarmente Atalanta-Bologna

Grazie a questo “trucchetto” potrai simulare la tua posizione in Italia e sarà come se ti trovassi nel nostro paese potendo accedere a tutto quello che invece viene bloccato se sei all’estero.

In più, conterai su una connessione assolutamente sicura e con le migliori velocità per lo streaming: perfetta insomma per vedere Atalanta-Bologna senza problemi.